МИД Ирана раскрыл, чем для страны обернулся конфликт с Израилем Министр Арагчи: Иран укрепил военный потенциал после конфликта с Израилем

Иран укрепил свой военный потенциал во время конфликта с Израилем, сообщил иранский министр иностранных дел Аббас Арагчи в эфире телеканала CBS. По словам дипломата, Тель-Авив не смог «защитить себя от ракет» Тегерана.

По сути, мы находимся в сильной позиции с точки зрения самообороны. Мы знаем, как защитить себя. Мы сделали это во время 12-дневной войны и в полном мере готовы повторить это, если потребуется, — подчеркнул Арагчи.

Ранее глава МИД Ирана заявил, что американский народ не рассматривается Тегераном в качестве врага. По его словам, враждебной иранская сторона считает исключительно политику, которую Соединенные Штаты проводят в отношении страны.

Тем временем на Западе не исключают, что Соединенные Штаты могут ударить по Ирану 23 или 24 февраля. Бывший агент ЦРУ и информатор Джон Кириаку заявил, что в администрации президента США сторонниками такого хода являются госсекретарь Марко Рубио и глава Пентагона Пит Хегсет. Против этого шага выступили вице-президент Джей Ди Вэнс и руководитель национальной разведки Тулси Габбард.