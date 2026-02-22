Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
22 февраля 2026 в 21:25

МИД Ирана раскрыл, чем для страны обернулся конфликт с Израилем

Министр Арагчи: Иран укрепил военный потенциал после конфликта с Израилем

Аббас Арагчи Аббас Арагчи Фото: Morteza Nikoubazl/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Иран укрепил свой военный потенциал во время конфликта с Израилем, сообщил иранский министр иностранных дел Аббас Арагчи в эфире телеканала CBS. По словам дипломата, Тель-Авив не смог «защитить себя от ракет» Тегерана.

По сути, мы находимся в сильной позиции с точки зрения самообороны. Мы знаем, как защитить себя. Мы сделали это во время 12-дневной войны и в полном мере готовы повторить это, если потребуется, — подчеркнул Арагчи.

Ранее глава МИД Ирана заявил, что американский народ не рассматривается Тегераном в качестве врага. По его словам, враждебной иранская сторона считает исключительно политику, которую Соединенные Штаты проводят в отношении страны.

Тем временем на Западе не исключают, что Соединенные Штаты могут ударить по Ирану 23 или 24 февраля. Бывший агент ЦРУ и информатор Джон Кириаку заявил, что в администрации президента США сторонниками такого хода являются госсекретарь Марко Рубио и глава Пентагона Пит Хегсет. Против этого шага выступили вице-президент Джей Ди Вэнс и руководитель национальной разведки Тулси Габбард.

Иран
МИД
Израиль
ракеты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Один из последних турниров»: РФПИ дал оценку победе США над Канадой на ОИ
На подлете к Москве сбили еще три дрона ВСУ
В Калужской области фрагмент дрона ВСУ попал в местную школу
Украина попросила ЕК помочь с поставками нефти в Венгрию и Словакию
Историк объяснил истинную причину претензий США к Ирану
Прокуратура Петербурга взялась за дело с выпавшим из окна ребенком
Мать спасенного дворником мальчика находилась дома в момент его падения
МИД Ирана раскрыл, чем для страны обернулся конфликт с Израилем
На Западе сообщили о демографической катастрофе на Украине
Полицейские сделали страшную находку в овраге в Оренбургской области
Атака дронов парализовала работу московских аэропортов
Верону сотрясли протесты во время закрытия Олимпиады
Силы ПВО обезвредили 130 украинских беспилотников за четыре часа
Семья погибшего в Петербурге мальчика переехала во временное жилье
Стало известно об уничтожении стратегического бункера с офицерами ВСУ
Трампа пытались убить? Мужчина с дробовиком ворвался в Мар-а-Лаго: детали
«Наша радость, что вообще поехали»: Слуцкая об Олимпиаде в Италии
В Германии отреагировали на ошибку Непряевой с лыжами
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Эксперт назвал предположительную причину массового мора рыбы в России
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном
Общество

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.