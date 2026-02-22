Французские дипломаты решили вызвать родню Трампа на ковер

В МИД Франции вызовут американского посла в Париже Чарльза, заявил министр иностранных дел республики Жан-Ноэль Барро. По его словам, которые приводит France Info, поводом стали заявления посольства США о гибели активиста Квентина Деранка, который был убит во время столкновений с антифашистами. Посол приходится сватом президенту США Дональду Трампу и отцом переговорщику Джареду Кушнеру.

Мы отвергаем любые попытки использовать эту трагедию <…> в политических целях. [Париж] не нуждается в уроках в вопросах насилия, особенно от международной реакционной среды. Мы вызовем американского посла, поскольку посольство США во Франции решило прокомментировать эту трагедию, — отметил Барро.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Джорджа Мелони перенесли свой первый двусторонний саммит, проведение которого планировалось в апреле. Встречу отложили как минимум до середины июня. Решение было принято на фоне раскола между лидерами, который возник после соболезнований Мелони в связи с убийством активиста. Макрон заявил, что его всегда поражало, как националисты, которые не хотят, чтобы их беспокоили, «первыми комментируют происходящее в чужих домах».