Рубль укрепил свои позиции в международных расчетах

В январе доля рубля в расчетах между европейскими странами и Россией по экспорту и импорту достигла рекордного уровня, следует из анализа РИА Новости данных Банка России. 75,7 % платежей, осуществленных европейскими странами за импорт товаров из России, были произведены в рублях. Это рекордный показатель за всю современную историю.

Доля импорта европейских товаров в Россию с использованием рубля достигла рекордного уровня в 69,4 %. Расчеты за российский импорт с другими странами стали чаще осуществляться в национальной валюте. В январе доля рубля увеличилась на 1,4 процентных пункта по сравнению с декабрем и достигла 56 %. Существенно возросла популярность рубля в расчетах с государствами Океании — рост составил 22,2 процентных пункта, и теперь этот показатель равен 58,3 %.

Однако в начале года использование рубля для оплаты российского экспорта уменьшилось на 1,9% по сравнению с декабрем и составило 60,6%. Это произошло из-за снижения спроса на российскую валюту со стороны стран Карибского бассейна и американского континента.

Ранее сообщалось, что утром 17 марта курс доллара на внебиржевом рынке превысил психологически важную отметку в 82 рубля, достигнув максимального показателя с 22 октября прошлого года. Несмотря на то что к 11:50 по московскому времени рост был относительно небольшим — всего 44 копейки, курс все же поднялся до 81,92 рубля. Незадолго до этого значения курс кратковременно достигал 82,03 рубля.