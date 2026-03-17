17 марта 2026 в 12:09

Доллар побил октябрьский рекорд

Курс доллара на внебиржевом рынке впервые с октября превысил 82 рубля

Утром во вторник, 17 марта, курс доллара на внебиржевом рынке превысил 82 рубля. Это максимальный показатель с 22 октября 2025 года.

По данным торгов, к 11:50 мск доллар подорожал на 44 копейки по сравнению с предыдущим закрытием, достигнув отметки 81,92 рубля. За минуты до этого курс кратковременно поднимался до 82,03 рубля.

Тем временем финансовый аналитик и экономист Александр Разуваев предположил, что курс американского доллара может достичь отметки в 100 рублей к концу весны. По его словам, такое значение является более фундаментально обоснованным для российской валюты в текущих экономических условиях.

До этого инвест-стратег Евгений Коган заявил, что доходность американских ценных бумаг растет на фоне глобальной неопределенности. По его словам, инвесторы предпочитают вкладывать капитал в долговые инструменты США.

Экономист Денис Ракша, в свою очередь, рассказал, что несмотря на разговоры о скором падении российской валюты до психологической отметки в 100 рублей за доллар, реальных предпосылок для этого пока не наблюдается. По его словам, фундаментальные факторы давления на рубль остаются лишь теорией, а на практике курс держится стабильно.

