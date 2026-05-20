Юрист ответил, что нельзя делать на последнем звонке Юрист Хмелевской: на последний звонок нельзя проносить алкоголь

На последний звонок нельзя проносить алкоголь, рассказал 360.ru юрист, основатель консультационно-представительского центра Денис Хмелевской. Он отметил, что в некоторые моменты может быть запрещена съемка.

У некоторых есть запреты на использование телефонов для съемок во время официальных речей и гимна. Никому нельзя приносить алкоголь и курить на территории школы, — рассказал Хмелевской.

Юрист подчеркнул, что дресс-код на подобные мероприятия устанавливает администрация школы. По его словам, наказание также предусмотрено за несоблюдение пожарной безопасности.

Ранее сообщалось, что в одной из школ Нижневартовска ученикам запретили надевать форму времен СССР на последний звонок. По словам женщины, администрация школы указала, что форма советского образца не соответствует требованиям к внешнему виду учащихся на официальных мероприятиях.