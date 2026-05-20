Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 мая 2026 в 10:18

Юрист ответил, что нельзя делать на последнем звонке

Юрист Хмелевской: на последний звонок нельзя проносить алкоголь

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

На последний звонок нельзя проносить алкоголь, рассказал 360.ru юрист, основатель консультационно-представительского центра Денис Хмелевской. Он отметил, что в некоторые моменты может быть запрещена съемка.

У некоторых есть запреты на использование телефонов для съемок во время официальных речей и гимна. Никому нельзя приносить алкоголь и курить на территории школы, — рассказал Хмелевской.

Юрист подчеркнул, что дресс-код на подобные мероприятия устанавливает администрация школы. По его словам, наказание также предусмотрено за несоблюдение пожарной безопасности.

Ранее сообщалось, что в одной из школ Нижневартовска ученикам запретили надевать форму времен СССР на последний звонок. По словам женщины, администрация школы указала, что форма советского образца не соответствует требованиям к внешнему виду учащихся на официальных мероприятиях.

Общество
школы
запреты
выпускники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин: более 100 тыс. человек осваивают китайский язык в России
Суд определил наказания для пособника РДК
Психотерапевт предупредил о последствиях ускоренных видео
В Роскачестве предрекли бум отечественного виноделия
Самбурская подала в суд на кемеровского блогера
Политолог ответил, завершит ли Трамп войну с Ираном по требованию сената
Путин раскрыл базовые условия развития Китая
ВСУ потеряли «роту калек» в зоне СВО
Россияне назвали «VK Видео» основной видеоплатформой в стране
Раскрыты темы чаепития Путина и Си Цзиньпина в Пекине
ВСУ «убили» восемь FPV-дронов на потопление БЭКа «Днепра»
Известного российского телеведущего могут признать иноагентом
Пожар вспыхнул на одной из станций МЦД на юго-востоке Москвы
Продюсер объяснил резкую смену амплуа экс-участницы «Фабрики звезд»
Путин оценил интерес жителей Китая к изучению русского языка
Дети упали с рухнувшим балконом в школе, делая фотографии
В Минэкономразвития оценили рост поставок продовольствия из России в Китай
На портале «Госуслуги» может появиться важная опция
В Кремле высказались о возможном визите Уиткоффа в Россию
Жители и власти Литвы «ушли под землю» на фоне воздушной тревоги
Дальше
Самое популярное
Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Мир

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
Общество

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.