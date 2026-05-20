Приметы 20 мая — Купальница: почему вода обладает целебной силой?

В народном календаре 20 мая отмечается праздник, который на Руси называли Купальницей. В христианской традиции это день памяти мученика Фалалея, однако в народном сознании дата прочно связалась с водой и ее очистительными свойствами. Это время, когда реки и озера уже достаточно прогревались под майским солнцем, а сама вода, по поверьям, приобретала целебную, чудодейственную силу, способную смывать хвори и сглаз.

Погодные приметы на Купальницу, 20 мая

  • Если 20 мая идут дожди — сентябрь будет теплым и сухим.

  • Утренняя заря ярко-красная — к ветреной и дождливой погоде в ближайшие дни.

  • Если вечером на горизонте видны багровые облака — жди сильного ветра на следующий день.

  • Радуга появилась вечером — к хорошей погоде, если утром — к дождю.

Приметы о зверях, птицах и насекомых 20 мая

  • Много ласточек и стрижей летает высоко в небе — установится прочное тепло.

  • Пчелы летают лениво и неохотно — скоро начнется гроза.

Обязательным обрядом дня было купание коней. Всех лошадей в деревне пригоняли к реке или озеру и прогоняли через воду. Верили, что это дает животным силу, выносливость и защищает их от болезней на весь год.

В целом забота о животных в этот день возвращается к хозяину удачей в делах, верили наши предки.

Что можно и нужно делать 20 мая

В прошлом у крестьян все обряды дня были связаны с водоемами. Ранним утром хозяйки выставляли ведра с колодезной или речной водой на улицу, под прямые лучи солнца. К полудню вода заряжалась солнечной энергией. Этим настоем умывали детей, стариков и брызгали углы дома для защиты от злых духов.

  • Высаживать позднюю рассаду. Земля на Купальницу очень гостеприимна к новым посадкам. Считалось, что посаженные сегодня семена (особенно огурцов) получат от земли максимум влаги и быстро пойдут в рост.

  • Принимать водные процедуры. Если позволяет погода, можно искупаться в реке или просто принять контрастный душ дома с мыслями об очищении.

  • Проводить время с семьей у воды. Прогулка у реки или озера принесет душевный покой и укрепит отношения.

Чего нельзя делать 20 мая

  • Гадать на картах и предсказывать будущее. Считалось, что на Купальницу судьбу можно легко проглядеть или изменить в худшую сторону, если пытаться заглянуть вперед.

  • Ругаться и сквернословить у воды. Вода запоминает негатив. Если ссориться возле колодца или реки, можно навлечь на себя череду неудач.

  • Проходить мимо просящих о помощи. Проявить равнодушие сегодня — значит остаться без поддержки в трудную минуту.

  • Выбрасывать остатки еды в воду. Засорение водоемов на Купальницу считалось оскорблением природы и грозило потерей достатка.

  • Шить и вышивать во второй половине дня. Верили, что можно запутать свои жизненные дороги.

