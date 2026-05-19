Приметы 19 мая — Иов Горошник: зачем сегодня стоит пройтись босиком?

В народном календаре 19 мая почитается праведный Иов Многострадальный, которого на Руси ласково прозвали Иовом Горошником, Росенником или Огуречником. В это время крестьяне пристально следили за утренней росой: она считалась главным индикатором плодородия. День идеально подходил для посадки бобовых и огурцов, которые, по поверьям, после этого росли крепкими и сочными.

Погодные приметы на Иова, 19 мая

По росе на Иова гадали, какими будут погода летом и будущий урожай.

Обильная роса утром — к богатому урожаю огурцов и общему изобилию летом.

Если утром росы нет вообще — погода скоро испортится, возможен затяжной дождь.

Ясный и теплый день — огурцов в этом году уродится очень много.

Если к вечеру туман опускается в низины — заморозков можно не бояться.

Одуванчики закрылись раньше обычного — жди дождя во второй половине дня.

Приметы о птицах и зверях 19 мая

Веселое и звонкое пение птиц на рассвете — к хорошей, солнечной погоде в ближайшие дни.

Что можно и чего нельзя делать 19 мая Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что можно и нужно делать 19 мая

Ритуалы в день Иова Росенника были связаны с водой и землей. Крестьяне проводили огуречный сев на росу. Сажать огурцы старались на рассвете, пока земля еще влажная от росы. Верили, что «Иов росой огурцы качает», помогая им расти хрустящими и без горечи.

Утренняя роса 19 мая считалась целебной для людей. Дети и взрослые старались пройтись босиком по траве, чтобы избавиться от болезней ног и укрепить дух. Огородники также опрыскивали этой росой молодую рассаду капусты.

А вот горох сажали на закате солнца, при полной луне (если она совпадала) и обязательно молча, чтобы птицы не услышали и не склевали семена.

Итак, что следует сделать 19 мая?

Высаживать огурцы, горох, фасоль и бобы. Это самый благоприятный день в мае для этих культур.

Собирать росу для умывания. Девушки верили, что умывание росой на Иова сохраняет молодость и дарит лицу здоровый румянец.

Принимать гостей и угощать их блюдами из гороха. Гороховый суп или каша на столе сегодня привлекают в дом сытость.

Проявлять терпение к трудностям. Поминая праведного Иова, в этот день старались не жаловаться на мелкие неурядицы, веря, что терпение вознаградится.

Чего нельзя делать 19 мая

Что запрещают приметы в мае? Фото: Shutterstock/FOTODOM

Лениться и откладывать работу в огороде. Иов Горошник ценит трудолюбие. Тот, кто проведет день в праздности, рискует остаться осенью с пустыми закромами.

Ссориться с близкими, особенно во время посадочных работ. Считалось, что негативные эмоции могут передаться земле и семена не взойдут.

Нанимать новых работников или начинать совместный бизнес с незнакомцами. Существовало суеверие, что такое сотрудничество принесет лишь хлопоты и убытки.

Сметать крошки со стола рукой. Их нужно аккуратно собирать салфеткой или отдавать птицам, иначе можно вымести из дома финансовое благополучие.

Топтать траву с росой без надобности. К целебной влаге относились с уважением, бессмысленно портить ее считалось дурным тоном.

3 простых рецепта лазаньи собрали в нашей статье.