3 простых рецепта лазаньи с фаршем для дома: блюдо шефов на вашем столе

Лазанья — хит итальянской кухни, который обрел поклонников по всему миру. Еще бы! Ведь это блюдо сытное, сочное и невероятно вкусное! При этом готовится оно куда проще, чем кажется: достаточно следовать инструкции. Приводим 3 рецепта лазаньи с фаршем в домашних условиях: от классики до «ленивого» варианта.
Классический рецепт лазаньи с фаршем в духовке
Это классический рецепт лазаньи с фаршем в духовке, который по силам не только шеф-поварам, но и новоиспеченным кулинарам.
Для лазаньи:
фарш (говядина + свинина, 50/50) — 500 г;
листы лазаньи (сухие, не требующие варки) — 250 г (9–12 шт.);
лук репчатый — 100 г (1 средняя головка);
морковь — 100 г (1 шт.);
томаты в собственном соку (измельченные) — 400 г;
сыр моцарелла для запекания — 150 г;
сыр пармезан (тертый) — 50 г;
масло оливковое — 30 мл (2 ст. ложки);
соль, черный перец — по вкусу;
вода или бульон — 100 мл.
Для соуса бешамель:
молоко 3,2% — 500 мл;
масло сливочное — 50 г;
мука пшеничная — 50 г;
мускатный орех (молотый) — 2 г (щепотка).
Приготовление (60 минут):
Лук и морковь нарежьте кубиком 5 мм. Обжарьте на оливковом масле 5 минут до мягкости.
Добавьте фарш. Жарьте 8–10 минут, разбивая комки лопаткой.
Введите томаты и воду. Тушите 15 минут под крышкой. Посолите и поперчите.
Соус: растопите сливочное масло, всыпьте муку, обжаривайте 1 минуту. Влейте молоко тонкой струйкой, мешайте венчиком до загустения. Добавьте мускатный орех.
На дно формы — 2 ст. ложки соуса бешамель. Слой листов (сухих!). Сверху — 1/3 мясной массы. Затем бешамель (2-3 ложки). Повторите 3 раза.
Верхний слой — только бешамель. Посыпьте моцареллой и пармезаном.
Запекайте при 180 °C 40 минут. За 5 минут до конца можно включить гриль.
Калорийность на 100 г: 215 ккал.
Полезные свойства: содержит ликопин из томатов (антиоксидант); молочные продукты дают кальций для костей.
Классическая лазанья в домашних условиях
Быстрый рецепт лазаньи с фаршем в духовке
Этот рецепт лазаньи с фаршем отличается от классики тем, что соус бешамель заменяется быстрым аналогом из сметаны. Получается не менее вкусно, чем по традиционному рецепту.
Ингредиенты:
фарш куриный (филе бедра) — 500 г;
листы лазаньи — 200 г (8–10 шт.);
лук — 120 г (1 крупная луковица);
томатная паста — 50 г (3 ст. ложки);
сметана 20% — 200 г;
яйцо C1 — 1 шт. (55 г);
сыр твердый (типа гауда) — 150 г;
вода — 150 мл;
соль, перец, сушеный чеснок — по 2 г.
Приготовление (45 минут):
Лук обжаривайте до золотистости (4 минуты). Добавьте фарш, жарьте 7 минут.
Влейте томатную пасту, воду. Тушите 10 минут.
Смешайте сметану с яйцом, щепоткой соли и чесноком. Это замена оригинальному соусу.
Собирайте лазанью: соус-сметана (на дно) → листы → мясо → сметана → сыр. Всего 2-3 слоя.
Верхний слой: листы, остатки сметаны, сыр.
Запекайте 30 минут при 190 °C. Накройте фольгой на первые 20 минут.
Калорийность на 100 г: 187 ккал
Полезные свойства: куриный фарш легче усваивается, чем свиной; сметана с яйцом дают витамин B12 и рибофлавин.
Быстрый рецепт лазаньи
Рецепт ленивой лазаньи без духовки
Эта ленивая лазанья готовится на сковороде 25 минут. Варка листов необязательна.
Ингредиенты:
фарш свино-говяжий — 400 г;
лазанья (листы) — 150 г (6-7 шт.);
лук — 80 г;
томатный соус (готовый, без сахара) — 300 г;
вода — 200 мл;
творог 5% — 150 г;
сыр твердый — 100 г;
масло растительное — 20 мл.
Приготовление (25 минут):
В глубокой сковороде с высокими бортами (диаметр 28 см) обжарьте лук 3 минуты. Добавьте фарш, жарьте 7 минут.
Влейте томатный соус и 200 мл воды. Доведите до кипения.
Сломайте листы лазаньи на куски 3–4 см. Высыпьте в сковороду, утопите в соусе.
Закройте крышкой, уменьшите огонь до минимума. Томите 12 минут. Перемешайте один раз через 6 минут.
Смешайте творог с половиной тертого сыра. Добавьте в сковороду, быстро перемешайте.
Посыпьте оставшимся сыром, накройте крышкой на 2 минуты, выключите огонь.
Калорийность на 100 г: 192 ккал
Полезные свойства: творог добавляет казеиновый белок (медленное насыщение); томатный соус без сахара снижает гликемическую нагрузку.
Немного фактов
Сухие листы лазаньи действительно не требуют предварительной варки при запекании в достаточном количестве жидкости (минимум 150 мл воды/соуса).
Творог в ленивой лазанье отлично работает как полноценный аналог рикотты.
Температура 180–190 градусов стандартна для запекания мясных запеканок с тестом.
Эти 3 рецепта лазаньи с фаршем в духовке помогут вам приготовить ресторанное блюдо, которое покорит ваше сердце! Делается оно куда проще, чем кажется, а получается невероятно вкусно.
Ранее мы составили подборку 6 лучших рецептов блинов на любой вкус.