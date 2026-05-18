3 простых рецепта лазаньи с фаршем для дома: блюдо шефов на вашем столе

Лазанья — хит итальянской кухни, который обрел поклонников по всему миру. Еще бы! Ведь это блюдо сытное, сочное и невероятно вкусное! При этом готовится оно куда проще, чем кажется: достаточно следовать инструкции. Приводим 3 рецепта лазаньи с фаршем в домашних условиях: от классики до «ленивого» варианта.

Классический рецепт лазаньи с фаршем в духовке

Это классический рецепт лазаньи с фаршем в духовке, который по силам не только шеф-поварам, но и новоиспеченным кулинарам.

Для лазаньи:

фарш (говядина + свинина, 50/50) — 500 г;

листы лазаньи (сухие, не требующие варки) — 250 г (9–12 шт.);

лук репчатый — 100 г (1 средняя головка);

морковь — 100 г (1 шт.);

томаты в собственном соку (измельченные) — 400 г;

сыр моцарелла для запекания — 150 г;

сыр пармезан (тертый) — 50 г;

масло оливковое — 30 мл (2 ст. ложки);

соль, черный перец — по вкусу;

вода или бульон — 100 мл.

Классический рецепт лазаньи Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Для соуса бешамель:

молоко 3,2% — 500 мл;

масло сливочное — 50 г;

мука пшеничная — 50 г;

мускатный орех (молотый) — 2 г (щепотка).

Приготовление (60 минут):

Лук и морковь нарежьте кубиком 5 мм. Обжарьте на оливковом масле 5 минут до мягкости. Добавьте фарш. Жарьте 8–10 минут, разбивая комки лопаткой. Введите томаты и воду. Тушите 15 минут под крышкой. Посолите и поперчите. Соус: растопите сливочное масло, всыпьте муку, обжаривайте 1 минуту. Влейте молоко тонкой струйкой, мешайте венчиком до загустения. Добавьте мускатный орех. На дно формы — 2 ст. ложки соуса бешамель. Слой листов (сухих!). Сверху — 1/3 мясной массы. Затем бешамель (2-3 ложки). Повторите 3 раза. Верхний слой — только бешамель. Посыпьте моцареллой и пармезаном. Запекайте при 180 °C 40 минут. За 5 минут до конца можно включить гриль.

Калорийность на 100 г: 215 ккал.

Полезные свойства: содержит ликопин из томатов (антиоксидант); молочные продукты дают кальций для костей.

Классическая лазанья в домашних условиях Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Быстрый рецепт лазаньи с фаршем в духовке

Этот рецепт лазаньи с фаршем отличается от классики тем, что соус бешамель заменяется быстрым аналогом из сметаны. Получается не менее вкусно, чем по традиционному рецепту.

Ингредиенты:

фарш куриный (филе бедра) — 500 г;

листы лазаньи — 200 г (8–10 шт.);

лук — 120 г (1 крупная луковица);

томатная паста — 50 г (3 ст. ложки);

сметана 20% — 200 г;

яйцо C1 — 1 шт. (55 г);

сыр твердый (типа гауда) — 150 г;

вода — 150 мл;

соль, перец, сушеный чеснок — по 2 г.

Приготовление (45 минут):

Лук обжаривайте до золотистости (4 минуты). Добавьте фарш, жарьте 7 минут. Влейте томатную пасту, воду. Тушите 10 минут. Смешайте сметану с яйцом, щепоткой соли и чесноком. Это замена оригинальному соусу. Собирайте лазанью: соус-сметана (на дно) → листы → мясо → сметана → сыр. Всего 2-3 слоя. Верхний слой: листы, остатки сметаны, сыр. Запекайте 30 минут при 190 °C. Накройте фольгой на первые 20 минут.

Калорийность на 100 г: 187 ккал

Полезные свойства: куриный фарш легче усваивается, чем свиной; сметана с яйцом дают витамин B12 и рибофлавин.

Быстрый рецепт лазаньи Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Рецепт ленивой лазаньи без духовки

Эта ленивая лазанья готовится на сковороде 25 минут. Варка листов необязательна.

Ингредиенты:

фарш свино-говяжий — 400 г;

лазанья (листы) — 150 г (6-7 шт.);

лук — 80 г;

томатный соус (готовый, без сахара) — 300 г;

вода — 200 мл;

творог 5% — 150 г;

сыр твердый — 100 г;

масло растительное — 20 мл.

Рецепт ленивой лазаньи Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Приготовление (25 минут):

В глубокой сковороде с высокими бортами (диаметр 28 см) обжарьте лук 3 минуты. Добавьте фарш, жарьте 7 минут. Влейте томатный соус и 200 мл воды. Доведите до кипения. Сломайте листы лазаньи на куски 3–4 см. Высыпьте в сковороду, утопите в соусе. Закройте крышкой, уменьшите огонь до минимума. Томите 12 минут. Перемешайте один раз через 6 минут. Смешайте творог с половиной тертого сыра. Добавьте в сковороду, быстро перемешайте. Посыпьте оставшимся сыром, накройте крышкой на 2 минуты, выключите огонь.

Калорийность на 100 г: 192 ккал

Полезные свойства: творог добавляет казеиновый белок (медленное насыщение); томатный соус без сахара снижает гликемическую нагрузку.

Немного фактов

Сухие листы лазаньи действительно не требуют предварительной варки при запекании в достаточном количестве жидкости (минимум 150 мл воды/соуса).

Творог в ленивой лазанье отлично работает как полноценный аналог рикотты.

Температура 180–190 градусов стандартна для запекания мясных запеканок с тестом.

Эти 3 рецепта лазаньи с фаршем в духовке помогут вам приготовить ресторанное блюдо, которое покорит ваше сердце! Делается оно куда проще, чем кажется, а получается невероятно вкусно.

