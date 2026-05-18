3 простых рецепта лазаньи с фаршем для дома: блюдо шефов на вашем столе

3 простых рецепта лазаньи с фаршем для дома
Лазанья — хит итальянской кухни, который обрел поклонников по всему миру. Еще бы! Ведь это блюдо сытное, сочное и невероятно вкусное! При этом готовится оно куда проще, чем кажется: достаточно следовать инструкции. Приводим 3 рецепта лазаньи с фаршем в домашних условиях: от классики до «ленивого» варианта.

Классический рецепт лазаньи с фаршем в духовке

Это классический рецепт лазаньи с фаршем в духовке, который по силам не только шеф-поварам, но и новоиспеченным кулинарам.

Для лазаньи:

  • фарш (говядина + свинина, 50/50) — 500 г;

  • листы лазаньи (сухие, не требующие варки) — 250 г (9–12 шт.);

  • лук репчатый — 100 г (1 средняя головка);

  • морковь — 100 г (1 шт.);

  • томаты в собственном соку (измельченные) — 400 г;

  • сыр моцарелла для запекания — 150 г;

  • сыр пармезан (тертый) — 50 г;

  • масло оливковое — 30 мл (2 ст. ложки);

  • соль, черный перец — по вкусу;

  • вода или бульон — 100 мл.

Для соуса бешамель:

  • молоко 3,2% — 500 мл;

  • масло сливочное — 50 г;

  • мука пшеничная — 50 г;

  • мускатный орех (молотый) — 2 г (щепотка).

Приготовление (60 минут):

  1. Лук и морковь нарежьте кубиком 5 мм. Обжарьте на оливковом масле 5 минут до мягкости.

  2. Добавьте фарш. Жарьте 8–10 минут, разбивая комки лопаткой.

  3. Введите томаты и воду. Тушите 15 минут под крышкой. Посолите и поперчите.

  4. Соус: растопите сливочное масло, всыпьте муку, обжаривайте 1 минуту. Влейте молоко тонкой струйкой, мешайте венчиком до загустения. Добавьте мускатный орех.

  5. На дно формы — 2 ст. ложки соуса бешамель. Слой листов (сухих!). Сверху — 1/3 мясной массы. Затем бешамель (2-3 ложки). Повторите 3 раза.

  6. Верхний слой — только бешамель. Посыпьте моцареллой и пармезаном.

  7. Запекайте при 180 °C 40 минут. За 5 минут до конца можно включить гриль.

Калорийность на 100 г: 215 ккал.

Полезные свойства: содержит ликопин из томатов (антиоксидант); молочные продукты дают кальций для костей.

Быстрый рецепт лазаньи с фаршем в духовке

Этот рецепт лазаньи с фаршем отличается от классики тем, что соус бешамель заменяется быстрым аналогом из сметаны. Получается не менее вкусно, чем по традиционному рецепту.

Ингредиенты:

  • фарш куриный (филе бедра) — 500 г;

  • листы лазаньи — 200 г (8–10 шт.);

  • лук — 120 г (1 крупная луковица);

  • томатная паста — 50 г (3 ст. ложки);

  • сметана 20% — 200 г;

  • яйцо C1 — 1 шт. (55 г);

  • сыр твердый (типа гауда) — 150 г;

  • вода — 150 мл;

  • соль, перец, сушеный чеснок — по 2 г.

Приготовление (45 минут):

  1. Лук обжаривайте до золотистости (4 минуты). Добавьте фарш, жарьте 7 минут.

  2. Влейте томатную пасту, воду. Тушите 10 минут.

  3. Смешайте сметану с яйцом, щепоткой соли и чесноком. Это замена оригинальному соусу.

  4. Собирайте лазанью: соус-сметана (на дно) → листы → мясо → сметана → сыр. Всего 2-3 слоя.

  5. Верхний слой: листы, остатки сметаны, сыр.

  6. Запекайте 30 минут при 190 °C. Накройте фольгой на первые 20 минут.

Калорийность на 100 г: 187 ккал

Полезные свойства: куриный фарш легче усваивается, чем свиной; сметана с яйцом дают витамин B12 и рибофлавин.

Рецепт ленивой лазаньи без духовки

Эта ленивая лазанья готовится на сковороде 25 минут. Варка листов необязательна.

Ингредиенты:

  • фарш свино-говяжий — 400 г;

  • лазанья (листы) — 150 г (6-7 шт.);

  • лук — 80 г;

  • томатный соус (готовый, без сахара) — 300 г;

  • вода — 200 мл;

  • творог 5% — 150 г;

  • сыр твердый — 100 г;

  • масло растительное — 20 мл.

Приготовление (25 минут):

  1. В глубокой сковороде с высокими бортами (диаметр 28 см) обжарьте лук 3 минуты. Добавьте фарш, жарьте 7 минут.

  2. Влейте томатный соус и 200 мл воды. Доведите до кипения.

  3. Сломайте листы лазаньи на куски 3–4 см. Высыпьте в сковороду, утопите в соусе.

  4. Закройте крышкой, уменьшите огонь до минимума. Томите 12 минут. Перемешайте один раз через 6 минут.

  5. Смешайте творог с половиной тертого сыра. Добавьте в сковороду, быстро перемешайте.

  6. Посыпьте оставшимся сыром, накройте крышкой на 2 минуты, выключите огонь.

Калорийность на 100 г: 192 ккал

Полезные свойства: творог добавляет казеиновый белок (медленное насыщение); томатный соус без сахара снижает гликемическую нагрузку.

Немного фактов

  • Сухие листы лазаньи действительно не требуют предварительной варки при запекании в достаточном количестве жидкости (минимум 150 мл воды/соуса).

  • Творог в ленивой лазанье отлично работает как полноценный аналог рикотты.

  • Температура 180–190 градусов стандартна для запекания мясных запеканок с тестом.

Эти 3 рецепта лазаньи с фаршем в духовке помогут вам приготовить ресторанное блюдо, которое покорит ваше сердце! Делается оно куда проще, чем кажется, а получается невероятно вкусно.

