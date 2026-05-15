15 мая 2026 в 11:40

Белую рыбу теперь готовлю с яичным польским соусом — мало кто знает этот рецепт, а он превращает обычную рыбку в шедевр

Обычная жареная белая рыба после этого рецепта уже не кажется такой интересной. Весь секрет — в знаменитом польском соусе с яйцом, сливочным маслом и зеленью. Он получается нежным, ароматным и идеально подчёркивает вкус судака или любой другой белой рыбы. Сверху соус выглядит очень просто, но именно он делает блюдо по-настоящему ресторанным.

Особенно нравится сочетание хрустящей золотистой корочки у жареной рыбы и мягкого сливочного соуса с кусочками яйца и петрушкой. Готовится всё довольно быстро, а результат получается таким, будто блюдо подали в хорошем европейском ресторане.

Ингредиенты: филе судака, хека или минтая — 1 шт., сливочное масло — 50 г, яйца варёные — 2 шт., петрушка — 6–8 веточек, соль и молотый перец — по вкусу.

Приготовление: филе нарезаю порционными кусочками, солю и перчу. Затем обжариваю рыбу на сковороде до красивой золотистой корочки с двух сторон. Рыба должна остаться сочной внутри и слегка хрустящей снаружи.

В отдельной сковороде растапливаю сливочное масло, добавляю мелко нарезанные варёные яйца и рубленую петрушку. По вкусу добавляю немного соли и перца, прогреваю всё 1–2 минуты, чтобы соус стал ароматным и сливочным.

Жареную рыбу выкладываю на тарелку и щедро поливаю горячим польским соусом.

Ольга Шмырева
