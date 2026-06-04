Минтай в кляре: 3 хрустящих рецепта на скорую руку. Сочно и вкусно!

Минтай в кляре — блюдо, которое позволит насладиться нежной белой рыбкой без возни с тушками и посудой, а также без лишних денежных трат. Мы выбрали 3 проверенных рецепта минтая в кляре: классический, сырный и пикантный с паприкой. Готовить будем на сковороде, чтобы получилось быстро, хрустяще и сочно.
Полезные свойства минтая
Богат селеном, который поддерживает иммунитет.
Содержит хром, регулирующий уровень сахара в крови.
Источник легкоусвояемого фосфора для костей и зубов.
Классический минтай в кляре на сковороде
Классический минтай в кляре на сковороде — проверенный временем и самый надежный рецепт. Кляр получается воздушным, а рыбка — тающей во рту.
Ингредиенты:
филе минтая — 500 г;
яйцо куриное — 100 г (2 шт. средних);
мука пшеничная — 80 г;
вода ледяная — 50 мл;
соль — 3 г;
масло растительное для жарки — 40 мл.
Приготовление:
Филе нарежьте кусками 4-5 см, обсушите бумажным полотенцем.
Для кляра смешайте яйца, муку, соль и ледяную воду. Не мешайте слишком долго — допускаются мелкие комочки.
Обмакивайте каждый кусок минтая в кляр и сразу выкладывайте на разогретую сковороду с маслом.
Жарьте по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистого цвета.
Калорийность на 100 г: 212 ккал.
Белки / жиры / углеводы: 14 г / 13 г / 11 г.
Полезные свойства: яйца — источник лецитина, который помогает усваивать жирорастворимые витамины из рыбы (A, D, E).
Сырное филе минтая в кляре
Сырная корочка превращает филе минтая в кляре в идеальную закуску для дружеских посиделок.
Ингредиенты:
филе минтая — 500 г;
сыр твердый (российский, пармезан) — 100 г;
яйцо — 100 г (2 шт.);
мука — 60 г;
сметана 15% — 40 г (для нежности);
перец черный молотый — 1 г;
масло для жарки — 40 мл.
Приготовление:
Сыр натрите на мелкой терке.
Для кляра яйца взболтайте со сметаной, добавьте муку, сыр и перец.
Куски минтая обваляйте в небольшом количестве муки, затем в кляре.
Жарьте на среднем огне по 2,5 минуты с каждой стороны. Сырный кляр быстро темнеет — не пережарьте.
Калорийность на 100 г: 248 ккал.
Белки / жиры / углеводы: 16 г / 17 г / 8 г.
Полезные свойства: твердый сыр содержит кальций, полезный для костей.
Минтай в кляре с паприкой и зеленью (без яиц)
Этот рецепт минтая в кляре — вариант для тех, кто не любит яичный привкус или хочет более пряную корочку. В том числе подходит пищевым аллергикам.
Ингредиенты:
филе минтая — 500 г;
мука пшеничная — 90 г;
вода газированная холодная — 120 мл;
паприка сладкая молотая — 5 г;
чеснок сушеный — 2 г;
укроп свежий (мелко рубленый) — 10 г;
соль — 3 г;
масло для жарки — 40 мл.
Приготовление:
Смешайте муку, паприку, чеснок, соль и укроп. Залейте газированной водой. Газировка создает пузырьки — кляр получится хрустящим и без яиц.
Дайте кляру постоять 5 минут.
Обмакните куски минтая, стряхните излишки.
Жарьте на хорошо разогретой сковороде по 2 минуты с каждой стороны.
Калорийность на 100 г: 198 ккал.
Белки / жиры / углеводы: 15 г / 11 г / 12 г.
Пара полезных свойств: паприка — источник капсаицина и витамина С, укроп улучшает пищеварение и уменьшает газообразование, что полезно при употреблении жирной пищи.
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