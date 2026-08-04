Никаких сложных рецептов. Минтай в яично-чесночном кляре — сочный, как лосось, а стоит копейки

Беру минтай, яйца и чеснок — и за 20 минут готовлю рыбу, которая плавится на языке, как дорогой деликатес. Никакой возни, никаких сложных техник: просто нарезаю филе кусками, заливаю яично-чесночным маринадом на 10 минут и обжариваю до золотистой корочки. Результат удивляет: рыба становится нежной, слоистой, с хрустящей корочкой и ароматом, который разносится по всей кухне. Даже самый бюджетный минтай превращается в шедевр, который хочется есть без хлеба. Быстрый ужин для всей семьи — сочный, сытный и без лишних хлопот.

Для приготовления вам понадобится: 500 г филе минтая, 2 яйца, 3 зубчика чеснока, соль, перец, мука для обваливания, растительное масло для жарки. Яйца взбейте с измельчённым чесноком, солью и перцем. Рыбу нарежьте на порционные куски, залейте маринадом и оставьте на 10–15 минут. Обваляйте куски в муке и обжарьте на разогретой сковороде с маслом с каждой стороны по 3–4 минуты до румяной корочки. Подавайте горячими с зеленью, свежими овощами или картофельным пюре.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила эту рыбу для своих домочадцев. Даже те, кто не любит минтай, уплетали её с удовольствием. Кстати, вместо муки можно использовать панировочные сухари — корочка станет более хрустящей. Находка, а не рецепт!