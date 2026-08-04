Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
04 августа 2026 в 17:00

Никаких сложных рецептов. Минтай в яично-чесночном кляре — сочный, как лосось, а стоит копейки

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру минтай, яйца и чеснок — и за 20 минут готовлю рыбу, которая плавится на языке, как дорогой деликатес. Никакой возни, никаких сложных техник: просто нарезаю филе кусками, заливаю яично-чесночным маринадом на 10 минут и обжариваю до золотистой корочки. Результат удивляет: рыба становится нежной, слоистой, с хрустящей корочкой и ароматом, который разносится по всей кухне. Даже самый бюджетный минтай превращается в шедевр, который хочется есть без хлеба. Быстрый ужин для всей семьи — сочный, сытный и без лишних хлопот.

Для приготовления вам понадобится: 500 г филе минтая, 2 яйца, 3 зубчика чеснока, соль, перец, мука для обваливания, растительное масло для жарки. Яйца взбейте с измельчённым чесноком, солью и перцем. Рыбу нарежьте на порционные куски, залейте маринадом и оставьте на 10–15 минут. Обваляйте куски в муке и обжарьте на разогретой сковороде с маслом с каждой стороны по 3–4 минуты до румяной корочки. Подавайте горячими с зеленью, свежими овощами или картофельным пюре.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила эту рыбу для своих домочадцев. Даже те, кто не любит минтай, уплетали её с удовольствием. Кстати, вместо муки можно использовать панировочные сухари — корочка станет более хрустящей. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
Читайте также
Терапевт предупредил о неожиданной опасности тунца и скумбрии
Здоровье/красота
Терапевт предупредил о неожиданной опасности тунца и скумбрии
Селедочная икра из детства, о которой все забыли: нужны рыба, плавленый сырок и яблоко — закуска на все времена
Общество
Селедочная икра из детства, о которой все забыли: нужны рыба, плавленый сырок и яблоко — закуска на все времена
Минтай в духовке в заливке: самый простой и рабочий рецепт — нежная, не сухая рыбка, польза и вкус
Общество
Минтай в духовке в заливке: самый простой и рабочий рецепт — нежная, не сухая рыбка, польза и вкус
Минтай больше не жарю на сковороде — запекаю в хлебной шубе: сочный и нежный: семейный ужин за копейки, все просят добавки.
Общество
Минтай больше не жарю на сковороде — запекаю в хлебной шубе: сочный и нежный: семейный ужин за копейки, все просят добавки.
Немного муки, крахмала и 1 баклажан: «Хрустики» — овощные палочки в чесночной панировке
Общество
Немного муки, крахмала и 1 баклажан: «Хрустики» — овощные палочки в чесночной панировке
рыба
минтай
ужины
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Перми вспыхнул пожар на заводе масел
Посол на Кубе рассказал о ситуации с российскими туристами на острове
Раскрыто, кого Пересильд благодарит за Дмитриенко
Ученый раскрыл, как Эль-Ниньо влияет на Россию
Раскрыты подробности телефонного разговора Путина с президентом Бразилии
В Кремле рассказали, о чем Путин говорил с президентом Бразилии
Путин обсудил с президентом Бразилии ситуацию на Украине
Пять спасателей пострадали от удара ВСУ, пока тушили огонь
Звездный стилист предрек возвращение забытого модного тренда
«Не пытаются стереть историю»: американец о переезде в Россию
На Украине раскрыли потери агросектора от блокировки портов Большой Одессы
Военный без ноги устроил драку на улице Днепра
Сбежали от «даров антихриста»: многодетную семью искали в Подмосковье
Раскрыто состояние четырех пострадавших при атаке БПЛА в Архипо-Осиповке
В МАГАТЭ заявили о ЧП на Запорожской АЭС
Путин ввел ограничения для скрывающихся от наказания граждан
Психолог объяснила, как селлерам пережить кризис и восстановить бизнес
«Начнется бунт»: экономист объяснил, почему ЕС не примет Украину
Россия нанесла сокрушительный удар по четырем сухогрузам ВСУ
ВСУ остались без оружия и склада беспилотников после ударов ВС России
Дальше
Самое популярное
Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!
Семья и жизнь

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку
Общество

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.