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04 августа 2026 в 16:00

Немного муки, крахмала и 1 баклажан: «Хрустики» — овощные палочки в чесночной панировке

Фото: D-NEWS.ru
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Палочки «Хрустики» — такая закуска скрасит любой перекус или вечер перед телевизором. Баклажаны получаются с чесночным ароматом и хрустящим кляром.

Ингредиенты: 2 средних баклажана, 3 ст. л. муки, 2 ст. л. крахмала, 2 яйца, соль, перец, сушеный чеснок, паприка по вкусу. Баклажаны нарежьте брусочками толщиной 1 см, смешайте муку, крахмал и специи в миске. В отдельной миске взбейте яйца с солью. Обмакивайте брусочки сначала в сухую смесь, затем в яйцо, затем снова в сухую смесь, выкладывайте на разогретую сковороду с маслом в один слой и обжаривайте с двух сторон до румяности.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже успела приготовить палочки «Хрустики» и дала совет: перед панировкой посолите баклажаны и оставьте на 10 минут, затем промокните — уйдет горечь и палочки быстрее прожарятся.

Ранее стало известно, как замариновать рулетики из баклажанов: катаю сейчас — подаю на все праздники круглый год.

Проверено редакцией
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баклажаны
ужины
Дарья Иванова
Д. Иванова
Немного муки, крахмала и 1 баклажан: «Хрустики» — овощные палочки в чесночной панировке Палочки «Хрустики» — такая закуска скрасит любой перекус или вечер перед телевизором. Баклажаны получаются с чесночным ароматом и хрустящим кляром.
2 средних баклажана
3 ст. л. муки
2 ст. л. крахмала
2 яйца
соль, перец
сушеный чеснок, паприка по вкусу
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Баклажаны нарежьте брусочками толщиной 1 см, смешайте муку, крахмал и специи в миске. В отдельной миске взбейте яйца с солью.
Обмакивайте брусочки сначала в сухую смесь, затем в яйцо, затем снова в сухую смесь, выкладывайте на разогретую сковороду с маслом в один слой и обжаривайте с двух сторон до румяности.
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