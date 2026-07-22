Рулетики из баклажанов, которые можно заготовить на зиму: катаю сейчас — подаю на все праздники круглый год

Рулетики из баклажанов, которые можно заготовить на зиму: катаю сейчас — подаю на все праздники круглый год

Мало кто знает, но рулетики из баклажанов можно заготовить на весь год. Это невероятно удобно. Потратьте немного времени сейчас, и на протяжении всего года у вас будет готовая закуска для застолий. Нужно будет лишь открыть баночку.

Ингредиенты: 2 кг баклажанов, 2 болгарских перца, 3 помидора, головка чеснока, пучок петрушки, для рассола на 1 л воды — 1 ст. л. соли, 2 ст. л. сахара, 100 мл 9% уксуса. Баклажаны нарежьте вдоль тонкими ломтиками, посолите, оставьте на 10 минут, затем обжарьте с двух сторон до румяности. Для начинки мелко нарежьте перец и помидоры, смешайте с пропущенным через пресс чесноком и зеленью, специями. На каждый ломтик положите начинку, сверните рулетики, плотно уложите в стерилизованные банки, залейте кипящим рассолом из воды, соли, сахара и уксуса, закатайте и переверните.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала закатать рулетики и дала совет: добавьте в рассол лавровый лист и гвоздику для пряного аромата. Закуска получается очень яркой и привлекает внимание всех гостей.

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