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22 июля 2026 в 11:20

4 быстрых рецепта котлет: ленивые, на сковороде, из рыбы и в духовке

4 быстрых рецепта котлет: ленивые, на сковороде, из рыбы и в духовке 4 быстрых рецепта котлет: ленивые, на сковороде, из рыбы и в духовке Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Когда времени мало, а есть хочется, на помощь приходят простые рецепты котлет. Сегодня делимся четырьмя самыми удобными и популярными вариантами: классические котлетки на сковороде, легкие в духовке, нежные рыбные и самые ленивые, которые можно просто выкладывать ложкой. Каждый рецепт проверен, выбирайте любой.

Рецепт № 1. Классические котлеты на сковороде — сочные и румяные

Возьмите 500 г смешанного фарша (свинина и говядина пополам), добавьте мелко нарезанную луковицу, 2 куска замоченного в молоке белого хлеба, яйцо, соль и перец. Хорошо вымешайте руками 5–7 минут. Сформируйте котлеты и обжарьте на разогретой сковороде с маслом по 4-5 минут с каждой стороны до румяной корочки. Затем убавьте огонь, накройте крышкой и доведите до готовности еще 5–7 минут.

Котлеты получаются сочными внутри и с аппетитной корочкой снаружи.

  • Совет: добавьте в фарш немного тертого кабачка — они будут еще сочнее и нежнее.

Рецепт № 2. Диетические котлеты в духовке — легкие и полезные

Возьмите 500 г куриного фарша, небольшой кабачок, натертый и отжатый, луковицу, 2 зубчика чеснока и 3 ст. л. овсяных хлопьев. Добавьте соль, перец и зелень. Хорошо вымешайте. Сформируйте небольшие котлеты, выложите на противень с пергаментом и запекайте при 200 °C 15–20 минут до румяной корочки.

Такие котлеты получаются очень нежными, с минимумом калорий и без лишнего масла.

  • Совет: формируйте котлеты небольшими — они быстрее пропекаются и остаются сочными.

Рецепт № 3. Рыбные котлеты — нежные и ароматные

Возьмите 400 г филе белой рыбы (треска, минтай или хек), пропустите через мясорубку. Добавьте луковицу, яйцо, 2 ст. л. манки или панировочных сухарей, соль, перец и рубленую зелень. Хорошо перемешайте и оставьте на 10 минут. Сформируйте котлеты и обжарьте на сковороде с маслом по 3-4 минуты с каждой стороны.

Рецепты котлет Рецепты котлет Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Рыбные котлеты выходят очень нежными, с легким морским ароматом.

  • Совет: для большей сочности добавьте в фарш 1 ст. л. сметаны или майонеза.

Рецепт №4. Ленивые котлеты ложкой — когда совсем нет времени

Возьмите 400 г любого фарша, яйцо, мелко нарезанную луковицу, 3 ст. л. муки или манки, соль и перец. Хорошо перемешайте. Разогрейте сковороду с маслом. Выкладывайте тесто ложкой, формируя небольшие лепешки. Жарьте по 3-4 минуты с каждой стороны.

Такие котлеты получаются быстро и удобно — не нужно лепить руками.

  • Совет: для пышности добавьте 0,5 ч. л. разрыхлителя или соды, гашенной уксусом.

Как приготовить идеальные котлеты: советы

  • Фарш лучше вымешивать руками — тогда котлеты будут сочнее.

  • Не делайте заготовки слишком большими — они лучше пропекаются.

  • Для сочности добавляйте в фарш тертый кабачок, лук или немного молока.

  • В духовке котлеты всегда получаются более диетическими и равномерно пропекаются. Зато только на сковороде будет хрустящая корочка.

Подавайте котлеты с картофельным пюре, гречкой, овощным салатом или просто со сметаной. Такие рецепты выручают каждый день и никогда не надоедают. Готовьте с удовольствием и наслаждайтесь вкусными котлетами! Приятного аппетита!

А как правильно мариновать грибы, рассказали в нашем руководстве.

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