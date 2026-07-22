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22 июля 2026 в 09:16

Баклажаны больше не жарю: запекаю и собираю средиземноморский салат с моцареллой и черри

Фото: D-NEWS.ru
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Летом особенно хочется легких блюд, после которых не остается тяжести. Вместо привычных жареных баклажанов запекаю их со специями, а затем добавляю сладкие помидоры, нежную моцареллу и свежий базилик. Получается яркий салат в средиземноморском стиле, который можно подать и как закуску, и как самостоятельный ужин.

Баклажаны впитывают аромат паприки, чеснока и орегано, но при этом не становятся слишком жирными. Теплая мякоть прекрасно сочетается с прохладной моцареллой и сочными черри, поэтому салат особенно вкусен сразу после приготовления.

Для приготовления вам понадобится: небольшие баклажаны — 4–5 шт., помидоры черри — 100 г, моцарелла в шариках — 100 г, растительное масло — 3 ст. л., свежий базилик — 1 пучок, паприка — 1/2 ч. л., сушеный чеснок — 1/2 ч. л., соль — 1/4 ч. л., сушеный орегано — 1 щепотка.

Баклажаны вымойте, обсушите и разрежьте вдоль на половинки. На мякоти сделайте неглубокие надрезы крест-накрест, стараясь не повредить кожицу. Смешайте растительное масло с паприкой, сушеным чесноком, солью и орегано.

Выложите баклажаны в форму срезом вверх и тщательно смажьте пряной смесью, чтобы она попала в надрезы. Запекайте при 180 градусах 20–25 минут до мягкости и легкой румяности. Готовые баклажаны немного остудите и выложите на плоское блюдо. Добавьте разрезанные пополам помидоры черри и шарики моцареллы, украсьте листьями свежего базилика и сразу подавайте.

Личный опыт

Для этого салата выбираю небольшие молодые баклажаны — они быстрее пропекаются и почти не горчат. Моцареллу добавляю только после того, как баклажаны немного остынут, тогда сыр сохраняет форму, но слегка нагревается и становится особенно нежным.

Проверено редакцией
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баклажаны
моцарелла
базилик
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