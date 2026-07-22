В Турции рассказали о контактах с Россией по атакам ВСУ на «Голубой поток»

В Турции рассказали о контактах с Россией по атакам ВСУ на «Голубой поток» РИА Новости: Турция и Россия обсуждают ситуацию вокруг атак на «Голубой поток»

Анкара и Москва поддерживают контакты по ситуации вокруг атак ВСУ на инфраструктуру газопровода «Голубой поток», взаимодействие ведется по необходимым каналам связи в закрытом режиме, сообщил РИА Новости источник в турецком правительстве. Стороны обсуждают координацию действий, но детали переговоров не раскрываются.

По этой теме контакты с российской стороной ведутся по необходимым каналам связи в закрытом режиме, — сказал собеседник агентства.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва ожидает от Анкары публичной оценки регулярных атак Украины на инфраструктуру газопровода «Голубой поток». Глава дипведомства подчеркнул, что террористические действия Украины затрагивают не только Азовское, но и Черное море.

До этого стало известно, что украинские дроны атаковали станцию «Краснодарская», задействованную в цепочке поставок газопровода «Голубой поток». Отмечалось, что целью атаки был срыв бесперебойных поставок российского газа в Турцию.

Источник в турецком правительстве сообщил, что турецкая сторона изучала сообщения об атаке беспилотников на инфраструктуру газопровода «Голубой поток». Анкара при необходимости скоординирует действия с Москвой.