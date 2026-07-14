Лавров призвал к жесткому сигналу Киеву из-за атак на «Голубой поток» Лавров: РФ рассчитывает на жесткий сигнал Анкары Киеву из-за атак на газопровод

Москва ждет, что Анкара пошлет Киеву нелицеприятный сигнал из-за регулярных террористических атак на инфраструктуру газопровода «Голубой поток», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он подчеркнул, что Киев совершает акты насилия не только в Азовском, но и в Черном море, передает ТАСС.

Мы поинтересовались у наших турецких коллег, как они собираются на это реагировать. Надеемся, что какую-нибудь оценку этим событиям они смогут дать публично, а еще смогут послать жесткий, нелицеприятный сигнал террористическому киевскому режиму, — заявил он.

Лавров констатировал, что, согласно данным турецких СМИ, накануне, 13 июля, украинские безэкипажные катера совершили новые масштабные атаки на турецкие суда, танкеры и другие корабли, перевозившие турецкие грузы. Он подчеркнул, что подобные инциденты происходят уже не в первый раз.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что удары по танкерам в Каспийском море и инфраструктуре газопровода «Голубой поток» являются проявлением террористической деятельности Киева. Отмечалось, что целью атаки был срыв бесперебойных поставок российского газа в Турцию.