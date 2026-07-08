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08 июля 2026 в 13:14

В Кремле одним словом описали атаки Киева на танкеры в Каспийском море

Песков назвал терроризмом атаки Киева на танкеры в Каспийском море

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Удары по танкерам в Каспийском море и инфраструктуре газопровода «Голубой поток» являются проявлением террористической деятельности Киева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в рамках конференц-кола. Запись мероприятия опубликовали в канале правительства РФ в МАКСе.

Это именно проявление террористической деятельности киевского режима в отношении международной энергетической инфраструктуры, — заявил Песков.

Ранее стало известно, что украинские дроны атаковали станцию «Краснодарская», задействованную в цепочке поставок газопровода «Голубой поток». Отмечалось, что целью атаки был срыв бесперебойных поставок российского газа в Турцию.

Также Песков заявил, что правительство России занимается развитием экономики и считает это самой приоритетной целью. По его словам, эта тема будет главной на совещании у главы России Владимира Путина 8 июля.

До этого директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что атака ВСУ по севастопольскому музею-панораме «Оборона Севастополя» является вопиющим случаем. Он отметил, что за этим преступлением стоят власти не только Киева, но и Лондона.

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