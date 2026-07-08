В Кремле раскрыли главную тему на повестке дня

Правительство России считает развитие экономики самой приоритетной целью, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в рамках конференц-кола. По его словам, эта тема будет главной на совещании у главы России Владимира Путина 8 июля. Запись конференц-кола опубликовали в канале правительства РФ в МАКСе.

Президент находится в постоянном контакте с экономическим блоком. Макроэкономическая стабильность абсолютно обеспечена. Ситуация абсолютно под контролем, она прогнозируемая. Имеется необходимый запас прочности, — заявил Песков.

Он отметил, что волатильность на фондовом рынке — это обычное явление. По его словам, это нормальная реакция на происходящее в мире.

Ранее пресс-секретарь заявил, что Россия принимает меры для минимизации угроз от атак Киева на международные энергетические объекты. Он отметил, что РФ уже много раз предупреждала власти Турции о попытках Киева ударить по инфраструктуре, связанной с транспортировкой газа. Такое заявление Песков сделал в связи с недавней атакой ВСУ по газопроводу «Голубой поток».