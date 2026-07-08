«Мы принимаем меры»: Песков высказался о терактах Киева на энергосистемы Песков: Россия принимает меры для защиты энергообъектов от атак Киева

Россия принимает меры для минимизации угроз, связанных с атаками Киева на объекты международной энергетической системы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя атаку на газопровод «Голубой поток». По его словам, которые передает пресс-служба Кремля в мессенджере МАКС, Москва неоднократно информировала Анкару о попытках Киева атаковать инфраструктурные объекты, связанные с транспортировкой газа.

Безусловно, мы принимаем максимальные меры, чтобы минимизировать опасность от этих атак, — сказал он.

Ранее сообщалось, что беспилотники ВСУ атаковали компрессорную станцию «Краснодарская», которая обеспечивает работу «Голубого потока». Специалисты продолжают устранять последствия повреждений. В «Газпроме» заявили, что целью атаки было нарушение стабильных поставок газа, однако принятые меры позволили избежать перебоев.

Также в турецком правительстве сообщили, что Турция изучает сообщения об атаке беспилотников на инфраструктуру газопровода «Голубой поток». Анкара при необходимости скоординирует действия с Москвой.