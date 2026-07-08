Турция изучает сообщения об атаке БПЛА на инфраструктуру «Голубого потока»

Турецкая сторона изучает сообщения об атаке беспилотников на инфраструктуру газопровода «Голубой поток», сообщил РИА Новости источник в турецком правительстве. Анкара при необходимости скоординирует действия с Москвой.

Мы изучаем поступающую информацию. В случае необходимости соответствующие ведомства Турции будут координировать свои действия с российской стороной, — сказал собеседник агентства.

Ранее пресс-служба «Газпрома» сообщила, что Вооруженные силы Украины с применением дронов атаковали задействованную в цепочке поставок газопровода «Голубой поток» станцию «Краснодарская». Отмечалось, что целью атаки был срыв бесперебойных поставок российского газа в Турцию.

До этого журналист Боян Панчевски заявил, что Украине не удалось одновременно организовать подрыв «Северного» и «Турецкого потоков» из-за просчетов при подготовке операции. Кроме того, от связанной с «Турецким потоком» части плана в итоге решили отказаться после возникновения трудностей у одной из групп.