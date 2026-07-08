Украинские дроны атаковали задействованную в «Голубом потоке» станцию «Газпром» сообщил об атаке украинских дронов на станцию «Краснодарская»

Вооруженные силы Украины атаковали дронами станцию «Краснодарская», задействованную в цепочке поставок газопровода «Голубой поток», сообщила пресс-служба «Газпрома» в Telegram-канале. Отмечается, что целью атаки был срыв бесперебойных поставок российского газа в Турцию.

Атака была направлена на срыв бесперебойных поставок российского газа в Турцию. В настоящее время ведется устранение полученных повреждений, — заявили в компании.

Представители «Газпрома» подчеркнули, что благодаря оперативно принятым мерам удалось избежать нарушения графика поставок газа. Сейчас специалисты устраняют повреждения от атаки БПЛА.

Ранее сообщалось, что ВСУ с применением беспилотников атаковали рейсовый пассажирский автобус, следовавший по маршруту Краснодар — Мелитополь. На момент удара в транспорте было девять пассажиров и два водителя.

До этого директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что атака ВСУ по севастопольскому музею-панораме «Оборона Севастополя» является вопиющим случаем. Он отметил, что за этим преступлением стоят власти не только Киева, но и Лондона.