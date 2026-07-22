Песков отказался обсуждать переговоры по Украине в «мегафонном режиме»

Позиции по территориальному вопросу, касающиеся ситуации вокруг Украины, вряд ли стоит обсуждать публично, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал публикацию Bloomberg, в которой говорится, что Кремль якобы не намерен возобновлять переговоры до установления полного контроля над территорией ДНР, передает пресс-служба Кремля.

Это уже детали, которые вряд ли можно обсуждать публично в таком мегафонном режиме. Но что касается этого всего, здесь подобные публикации не нужно воспринимать всерьез, не нужно на них обращать особое внимание. Они скорее относятся в большей степени к разряду спекуляций, — сообщил Песков.

Ранее представитель Кремля подтвердил, что Россия и Украина сохраняют разногласия по территориальному вопросу, речь идет о «считаных километрах». Он также отметил, что СВО будет продолжаться до тех пор, пока президент Украины Владимир Зеленский не сможет набраться смелости для заключения мира. До этого появилась информация, что американский лидер Дональд Трамп может принудить Зеленского пойти на территориальные уступки по Донбассу.