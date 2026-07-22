Названы цены на отдых в популярных зарубежных курортах в сентябре Турэксперт Мурадян: цены на туры в сентябре составляют 110–250 тыс. рублей

Отдых на популярных зарубежных курортах в сентябре обойдется россиянам в сумму от 110 тыс. рублей за тур в Турцию до 250 тыс. рублей за тур на Занзибар (на двоих, на 7–10 дней), рассказал NEWS.ru член правления Российского союза туриндустрии Артур Мурадян. Он уточнил, что такие цены актуальны при бронировании на двоих.

Пляжный отель в ОАЭ будет стоить от 130 тысяч рублей на двоих за неделю вместе с перелетом. Египет — от 140 тысяч рублей с проживанием на «все включено», Турция — от 110-150 тысяч рублей на двоих, Вьетнам — от 160 тысяч рублей. Занзибар — от 250 тысяч рублей за двоих, — рассказал Мурадян.

Эксперт пояснил, что сентябрь считается оптимальным временем для путешествий: после завершения школьных каникул турпоток снижается, отели не перегружены, а на многих направлениях начинаются акции и скидки. При этом погода становится максимально комфортной — в Турции море уже прогрето, а летний зной спадает, то же самое происходит в ОАЭ и Египте, где еще действуют летние спецпредложения. Кроме того, бархатный сезон наступает во вьетнамских Нячанге и Камрани.

При этом эксперт подчеркнул, что резкого сезонного падения цен сейчас нет — отели адаптировали ценовую политику, поэтому стоимость туров в сентябре отличается от августовских в среднем не более чем на 8–10%. По его мнению, больший разброс в ценах следует считать аномалией, которой туристам лучше остерегаться.

Ранее туристический эксперт Дмитрий Арутюнов заявил, что россиянам проще всего получить визы в страны Южной Европы: Францию, Грецию, Испанию и Италию. По его словам, туризм играет ключевую роль в экономике этих стран.