Назван срок, когда активность Солнца может достичь пика На Солнце в ближайшие двое суток ожидается мощная вспышка уровня X

Вспышечная активность на Солнце продолжит нарастать, сообщила лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН в Telegram-канале. По данным ученых, в ближайшие двое суток возможны события самого высокого класса X.

Считается, что рост числа вспышек продолжится. В течение суток-двух возможен выход на события уровня X, — говорится в сообщении.

При этом специалисты отмечают, что текущий всплеск пока носит локальный характер. Он связан со случайным формированием крупной изолированной группы солнечных пятен №4493.

Ранее астроном Александр Молоствов заявлял, что москвичи смогут увидеть солнечное затмение, которое ожидается 12 августа, при ряде условий, в том числе при чистом северо-западном горизонте. Для этого им понадобится взять с собой кусок закопченного стекла.

До этого астроном Александр Камышников сообщал, что россияне лучше всего смогут разглядеть полное солнечное затмение из Мурманска. Он отметил, что явление можно будет наблюдать и в Санкт-Петербурге, но там солнце будет перекрыто луной лишь на 10%.