Астроном ответил, удастся ли москвичам увидеть солнечное затмение в августе

Москвичи смогут увидеть солнечное затмение, которое ожидается 12 августа, при ряде условий, в том числе при чистом северо-западном горизонте, заявил в беседе с «Москвой 24» астроном Александр Молоствов. Для этого им понадобится кусок закопченного стекла.

Северо-западные регионы России в той или иной мере тоже смогут полюбоваться явлением. Больше всего повезет жителям и гостям Калининграда: они увидят, как примерно 85% солнца закроется луной. В Мурманске и Санкт-Петербурге тоже неплохо: может быть видно порядка 79% затмения, — высказался Молоствов.

Он уточнил, что жители столицы смогут наблюдать частичное солнечное затмение, при котором будет закрыто около 8% солнечного диска. Явление начнется перед закатом в 20:04, максимальная фаза наступит через пять минут, а еще через три минуты солнце скроется за горизонтом.

Для успешного наблюдения необходимо заранее выбрать локацию и подготовить средства защиты глаз, например стекло. При использовании бинокля, телескопа или фотоаппарата обязательно понадобятся специальные солнечные фильтры, добавил специалист.

Ранее астроном Александр Камышников заявил, что россияне лучше всего смогут разглядеть полное солнечное затмение из Мурманска. Он отметил, что явление можно будет наблюдать и в Санкт-Петербурге, но там солнце будет перекрыто луной лишь на 10%.