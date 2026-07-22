Пассажиры застрявшего на Ладоге теплохода сутки провели без питьевой воды

Теплоход с пассажирами застрял на Ладоге из-за шторма, сообщается в Telegram-канале «Леноблводоканала». Отмечается, что судно «Принцесса Анабелла» с 65 пассажирами встало на якорь после закрытия навигации. Вынужденная остановка продлилась больше суток, и за это время на теплоходе закончился запас питьевой воды.

На помощь пришли сотрудники производственного управления Лодейнопольского района «Леноблводоканала». Они оперативно заправили цистерну водой, а когда погода наладилась, теплоход продолжил путь. Благодаря слаженным действиям специалистов обошлось без пострадавших.

Работа предприятия — не только прокладка труб и ремонт сетей. Иногда наша задача — просто налить воды, когда это вопрос безопасности людей, — говорится в сообщении.

Ранее теплоход «Чайка» с пассажирами врезался в опору Троицкого моста в Петербурге. В результате происшествия никто не пострадал. После столкновения всех пассажиров благополучно высадили на берег. Сам теплоход был отшвартован к месту своей постоянной стоянки.