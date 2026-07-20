Прокуратура обратила внимание на инцидент с туристами на Ладожском озере

Прокуратура обратила внимание на инцидент с туристами на Ладожском озере Прокуратура проверит инцидент с группой туристов на Ладожском озере в Ленобласти

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку после того, как группу из 14 человек вынесло в акваторию Ладожского озера на лодках в Ленинградской области. Поиски двух человек еще продолжаются, уточнили в пресс-службе ведомства.

Прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения при эксплуатации водного транспорта и соблюдения прав пассажиров, — сказано в ведомстве.

Группа из 14 человек, в числе которых пятеро детей, отправились на лодке по реке Тихая. Но в момент сильного порыва ветра лодку унесло в акваторию Ладожского озера.

Ранее в Кировском округе Приморского края годовалого мальчика унесло течением во время купания. Как сообщили в региональном управлении МЧС, ребенок находился в протоке Драгучина возле поселка Горные Ключи вместе с дедушкой.

До этого трехлетний мальчик утонул в пруду в Янаульском районе Башкирии. Ребенок находился в гостях у родственников. Он самостоятельно направился к пруду, расположенному неподалеку от дома, где оступился и упал в воду.