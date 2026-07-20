Более 10 машин столкнулись из-за пожара на пшеничном поле Под Ростовом 12 автомобилей попали в ДТП из-за пожара на пшеничном поле

Более 10 автомобилей столкнулись на трассе Р-280 «Новороссия» в Ростовской области из-за пожара на поле с пшеницей, сообщает Госавтоинспекция региона в Telegram-канале. Отмечается, что в ДТП также попали две грузовые машины.

На 12-м километре автодороги Р-280 «Новороссия» в Ростовской области в направлении города Ростова-на -Дону, по предварительным данным, произошло ДТП с участием 12 автомобилей, из которых два грузовых и десять легковых автомобилей, — говорится в сообщении.

В ГАИ уточнили, что авария произошла из-за задымления проезжай части трассы. По данным ГУ МЧС по Ростовской области, специалисты потушили пожар на пшеничном поле в Мясниковском районе.

Ранее сообщалось, что маршрутный автобус съехал в кювет в Мурманской области, в результате чего пострадали водитель и 13 пассажиров. Среди получивших ранения есть несовершеннолетний.

Кроме того, департамент транспорта Москвы сообщил, что на внешней стороне МКАД грузовая «Газель» врезалась в разделительный барьер, перевернулась и загорелась. Инцидент произошел у съезда № 47, на месте работали оперативные службы.