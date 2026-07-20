СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на автобус в Шебекино

СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на автобус в Шебекино

Следователи возбудили дело после атаки ВСУ на пассажирский автобус в Белгородской области, в результате которой погибли пять человек, сообщили в пресс-службе СК России. Уголовное дело возбуждено по факту террористической атаки.

Главным следственным управлением Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело по факту террористической атаки, совершенной вооруженными формированиями Украины на пассажирский автобус в Белгородской области (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ), — отметили в СК.

Ранее врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что в Шебекино беспилотник ВСУ атаковал пассажирский автобус. В результате удара погибли пять человек, включая четырех женщин и одного ребенка.

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что после атаки беспилотника на пассажирский автобус госпитализированы 25 человек. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников отметил, что пострадавшие в результате атаки ВСУ на пассажирский автобус в городе Шебекино при необходимости будут переведены на лечение в Москву. Глава ведомства заверил, что для родственников пострадавших организована горячая линия.