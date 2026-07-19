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19 июля 2026 в 20:18

Автобус с пассажирами попал в жуткое ДТП в Мурманской области

Водитель автобуса и 13 пассажиров пострадали в ДТП в Мурманской области

Фото: Прокуратура Мурманской области
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Маршрутный автобус съехал в кювет в Мурманской области, в результате чего пострадали водитель и 13 пассажиров, сообщила региональная прокуратура в МАКСе. Среди получивших ранения есть несовершеннолетний.

В результате ДТП водитель и 13 пассажиров маршрутного автобуса, в том числе ребенок, госпитализированы с различными травмами, — говорится в сообщении.

Ранее днем 19 июля в деревне Луговское Лужского района Ленинградской области 44-летняя женщина за рулем Renault потеряла управление, машина съехала в кювет и перевернулась, из-за чего в салоне зажало девочку. Сообщение о происшествии поступило в 12:50.

Кроме того, департамент транспорта Москвы сообщил, что на внешней стороне МКАД грузовая «Газель» врезалась в разделительный барьер, перевернулась и загорелась. Инцидент произошел у съезда № 47, на месте работают оперативные службы.

Также пресс-служба Госавтоинспекции Ростовской области сообщила, что в Неклиновском районе на трассе столкнулись два автомобиля. В результате ДТП три человека погибли, еще трое пострадали. Авария произошла ночью на 102-м километре дороги «Новороссия».

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