Стрельба у ресторана в центре Ростова закончилась двумя пострадавшими

Возле ресторана «Магадан» в центре Ростова-на-Дону произошел конфликт, который закончился стрельбой, передает пресс-служба МВД по региону. По предварительной информации, в результате происшествия пострадали два человека.
Во время ссоры один из участников применил травматическое оружие, отметили в источнике. Эти данные являются предварительными, подчеркнули в ведомстве.
На месте продолжают работать сотрудники полиции. Правоохранители проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.
Ранее стало известно, что конфликт на АЗС в Челябинске закончился стрельбой. По словам очевидца, один из водителей попытался заправить свою машину в обход общей очереди. Другие автовладельцы сделали нарушителю замечание, однако в ответ на это мужчина достал травматический пистолет и открыл огонь.
До этого в Санкт-Петербурге сотрудники МВД России задержали мужчину, подозреваемого в стрельбе по рейсовым автобусам в Московском районе. Поводом для проверки стало обращение водителя общественного транспорта, сообщившего о разбитых стеклах двух автобусов на остановке на Витебском проспекте. Полицейские возбудили уголовное дело о вандализме.