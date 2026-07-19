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19 июля 2026 в 05:45

Стрельба у ресторана в центре Ростова закончилась двумя пострадавшими

Два человека пострадали при стрельбе у ресторана «Магадан» в Ростове

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Возле ресторана «Магадан» в центре Ростова-на-Дону произошел конфликт, который закончился стрельбой, передает пресс-служба МВД по региону. По предварительной информации, в результате происшествия пострадали два человека.

Во время ссоры один из участников применил травматическое оружие, отметили в источнике. Эти данные являются предварительными, подчеркнули в ведомстве.

На месте продолжают работать сотрудники полиции. Правоохранители проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно, что конфликт на АЗС в Челябинске закончился стрельбой. По словам очевидца, один из водителей попытался заправить свою машину в обход общей очереди. Другие автовладельцы сделали нарушителю замечание, однако в ответ на это мужчина достал травматический пистолет и открыл огонь.

До этого в Санкт-Петербурге сотрудники МВД России задержали мужчину, подозреваемого в стрельбе по рейсовым автобусам в Московском районе. Поводом для проверки стало обращение водителя общественного транспорта, сообщившего о разбитых стеклах двух автобусов на остановке на Витебском проспекте. Полицейские возбудили уголовное дело о вандализме.

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