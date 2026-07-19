Перепалка у ресторана закончилась стрельбой в Ростове-на-Дону Два человека пострадали при стрельбе в Ростове-на-Дону

Двух человек госпитализировали после стрельбы у ресторана в Ростове-на-Дону, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области в МАКСе. По предварительным данным, конфликт между мужчинами закончился выстрелами из травматического пистолета.

В настоящее время на месте работают сотрудники полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — говорится в сообщении.

Ранее на АЗС на улице Луценко в Челябинске водитель попытался заправиться вне очереди, что привело к конфликту. Другие автомобилисты сделали ему замечание, но мужчина достал травматический пистолет и открыл стрельбу. В результате один человек пострадал и был госпитализирован.

Кроме того, в пресс-службе МВД по Башкирии сообщили, что в Уфе возбуждено уголовное дело о хулиганстве после инцидента со стрельбой из аэрозольного пистолета на базе отдыха. По данным ведомства, конфликт произошел на корпоративе, где один из мужчин приставал к женщине.

Также в пресс-службе полиции Торонто сообщили, что в результате стрельбы в городе погибли два человека, еще пять получили ранения. Правоохранители продолжают устанавливать обстоятельства случившегося.