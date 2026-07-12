Перестрелка на улицах в Канаде привела к жертвам и раненым

Перестрелка на улицах в Канаде привела к жертвам и раненым Полиция сообщила о двух погибших и пяти раненых при стрельбе в Торонто

В результате стрельбы в Торонто погибли два человека, сообщили в пресс-службе местной полиции. Еще пять человек получили ранения.

В настоящее время полиция продолжает выяснять обстоятельства произошедшего. Другие детали инцидента пока не раскрываются.

Ранее стало известно, что в Нью-Йорке во время празднования Дня независимости пять человек получили ранения в результате стрельбы. Среди пострадавших оказались двое детей. Инцидент произошел в районе Кони-Айленд.

Также два человека погибли, еще один получил огнестрельное ранение в результате стрельбы в торговом центре Fairlane в городе Дирборн американского штата Мичиган. По данным правоохранителей, все пострадавшие являются молодыми мужчинами. При этом информация об их личностях и состоянии раненого пока не приводится.

Кроме того, четыре человека погибли в результате стрельбы в городе Риттман в американском штате Огайо. По данным журналистов, полицейские прибыли на вызов о стрельбе в жилом доме. После перестрелки с подозреваемым один сотрудник правоохранительных органов погиб, еще четверо получили ранения.