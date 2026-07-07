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07 июля 2026 в 10:24

В США при стрельбе в доме погиб полицейский и 13-летний ребенок

ABC: стрельба в Огайо унесла жизни четырех человек

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Четыре человека погибли в результате стрельбы в городе Риттман в американском штате Огайо, сообщает телеканал ABC. По данным журналистов, полицейские прибыли на вызов о стрельбе в жилом доме. После перестрелки с подозреваемым один сотрудник правоохранительных органов погиб, еще четверо получили ранения.

Сам подозреваемый был ликвидирован. В доме также обнаружили тела двух погибших, среди которых 13-летний ребенок. Уточняется, что по факту произошедшего проводится расследование.

Ранее стало известно, что в Нью-Йорке во время празднования Дня независимости пять человек получили ранения в результате стрельбы. Среди пострадавших оказались двое детей. Инцидент произошел в районе Кони-Айленд.

Также два человека погибли, еще один получил огнестрельное ранение в результате стрельбы в торговом центре Fairlane в городе Дирборн американского штата Мичиган. По данным правоохранителей, все пострадавшие являются молодыми мужчинами. При этом информация об их личностях и состоянии раненого пока не приводится.

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