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13 июля 2026 в 11:32

В Уфе возбудили дело о хулиганстве после стрельбы на базе отдыха

В Башкирии задержан мужчина, стрелявший из аэрозольного пистолета на базе отдыха

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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В Уфе возбуждено уголовное дело о хулиганстве после конфликта со стрельбой из аэрозольного пистолета на базе отдыха, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии. По данным ведомства, инцидент произошел во время корпоративного мероприятия, где один из мужчин приставал к женщине.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ о хулиганстве. В дежурную часть отдела полиции поступило сообщение о драке на территории одной из баз отдыха по улице Бородинской. <…> Предварительно установлено, что на базе проходило корпоративное мероприятие. Около 21:00 между сотрудниками организаций возник конфликт, связанный с тем, что один из мужчин приставал к женщине-коллеге. В ходе ссоры другой участник событий, используя аэрозольный пистолет, произвел несколько выстрелов, после чего скрылся, — говорится в сообщении.

Подозреваемого задержали сотрудники уголовного розыска. Им оказался мужчина 1984 года рождения, уже имеющий судимость за незаконный оборот наркотиков. Фигурант дал признательные показания, а в его жилище были изъяты аэрозольный пистолет и патроны к нему.

Один из участников инцидента после случившегося обратился в травмпункт, где ему была оказана медицинская помощь. Он уточнил, что телесные повреждения получил в ходе драки. В отношении нескольких лиц, вовлеченных в конфликт, составлены протоколы об административных правонарушениях по статьям о мелком хулиганстве и об отказе от прохождения медицинского освидетельствования.

Ранее в одном из подмосковных дворов произошла «призрачная» перестрелка. Местные жители вызвали полицию, однако к моменту прибытия силовиков участников потасовки на месте уже не оказалось. Предварительно, никто не пострадал, организована проверка.

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