Пятизвездочный отель в Турции «порадовал» россиян отравлениями и червями

Более 10 российских туристов, включая детей, пострадали от массового отравления в пятизвездочном отеле Турции, сообщает Telegram-канал «SHOT ПРОВЕРКА». По словам одной из отдыхающих, она провела с семьей неделю в World Star Beach Resort & Spa в Аланье. Ближе к концу отпуска у ее мужа и ребенка началась рвота, которая продолжалась всю ночь.

К полудню состояние ребенка ухудшилось настолько, что он не мог подняться на ноги, поднялась температура. Обоих госпитализировали. Врачи поставили диагноз «бактериальная инфекция» и назначили курс антибиотиков. Семья подозревает, что источником заражения мог послужить бассейн: муж и ребенок проводили там много времени, при этом ребенок постоянно нырял. По словам туристки, ей также сообщили, что постояльцев этого отеля увозят в больницу уже в девятый раз.

Другие гости отеля рассказали об аналогичных симптомах. Помимо проблем со здоровьем, постояльцы жалуются на тараканов, грязную посуду, неисправную электрику и сантехнику. Один из туристов сразу после заселения обнаружил на кроватях червей. Примечательно, что отель открылся лишь 15 июня. Стоимость семи ночей на двоих по системе «все включено» составляет от 108 тыс. до 266 тыс. рублей без учета перелета.

Ранее зараженные окорочка стали причиной массового отравления на базе отдыха в Ставропольском крае. Продукция была поставлена из Невинномысска.