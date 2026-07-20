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20 июля 2026 в 17:27

Обсуждение санкций Евросоюза против России зашло в тупик

Bloomberg: Евросоюз может отказаться от 21-го пакета санкций против России

Флаг Евросоюза Флаг Евросоюза Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Евросоюз может отказаться от принятия 21-го пакета санкций против России, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Обсуждение зашло в тупик после того, как Греция выступила против ограничений на поставки российского СПГ в третьи страны.

В числе рассматриваемых опций фигурирует предоставление двадцатичетырехмесячного переходного периода до введения ограничений, полный отказ от данной меры, аннулирование всего пакета санкций или продление действующих договоров. Возможно продление заморозки ценового ограничения, даже при отсутствии согласия по иным пунктам.

Ранее в Европе признали, что Евросоюз испытывает серьезные сложности с согласованием нового пакета санкций против России. Греция, Франция, Италия, Германия, Австрия и Португалия требуют исключений из 21-го пакета санкций либо блокируют инициативы Брюсселя.

До этого глава дипслужбы ЕС Кая Каллас признала, что в рамках 21-го пакета санкций против России пока не удалось согласовать запрет на въезд в ЕС участников СВО, но пообещала продолжить эту работу. По ее словам, их прибытие в Европу якобы представляет риск для безопасности.

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