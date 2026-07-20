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20 июля 2026 в 17:32

Ситуация с Федоровым и Сырским может плохо повлиять на Зеленского

FT: Зеленский столкнулся со сложной дилеммой из-за Федорова и Сырского

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE apa/imago-images.de/Global Look Press
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Президент Украины Владимир Зеленский попал в непростую ситуацию из-за дилеммы с экс-министром обороны Михаилом Федоровым и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, пишет Financial Times. По их мнению, глава страны рискует расколоть командование войсками.

Отставка Федорова привела к крупным протестам во многих городах Украины. Ситуация с Сырским может еще больше подорвать доверие населения к президенту. С одной стороны, его уход с позиции может плохо сказаться на обороноспособности страны, с другой многие молодые офицеры все более недовольны руководством главкома.

По данным газеты, многие из них хотят продвигаться по карьерной лестнице. Молодые командиры получали военный опыт в ходе конфликта с Россией. Журналисты отметили, что они зачастую лучше понимают ситуацию на фронте.

При этом Запад торопит Зеленского решить политический кризис. Как пишет Financial Times, им нужны стабильность и люди, которым они могут доверять.

Ранее появилась информация, что Сырского отстранили от должности главкома. В генштабе ВСУ опровергли эти данные.

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