Зеленский предложил бывшему министру обороны Украины новую должность

Президент Украины Владимир Зеленский предложил бывшему министру обороны Михаилу Федорову должность в СНБО, сообщает Financial Times. Отмечается, что на этом посту чиновник мог бы получить широкие полномочия по кураторству инноваций в сфере военных реформ.

Уточняется, что встреча Зеленского и Федорова прошла в минувшие выходные и продлилась примерно шесть часов. Зеленский предложил чиновнику несколько альтернативных постов в правительстве, однако тот отклонил все варианты. По данным источника, Федорова интересует только прежняя должность министра обороны.

Ранее сообщалось, что Александр Сырский покинул пост главнокомандующего Вооруженными силами Украины. Перед этим Михаил Федоров публично обвинил Сырского в саботаже и призвал отправить его в отставку, из-за чего в стране прокатилась волна протестов.

До этого стало известно, что Зеленский не обсуждал с командирами корпусов возможную отставку Сырского. По имеющимся данным, украинское руководство стремится снизить напряженность на фоне перестановок в правительстве.