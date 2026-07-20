«Можно назвать никчемным»: аналитик оценил последствия отставки Сырского

Отставка главкома ВСУ Александра Сырского, о которой заговорили на Украине, вряд ли отразится на ходе специальной военной операции, выразил мнение в беседе с NEWS.ru независимый военный эксперт Александр Храмчихин. По его словам, для устойчивости ВСУ она также будет иметь весьма ограниченное значение.

Подозреваю, что отставка Сырского не скажется на ходе СВО и на устойчивости ВСУ. Потому что сейчас система власти на Украине такова, что от одного конкретного персонажа там мало что зависит. И в этом смысле Сырского можно назвать никчемным, несмотря на все его влияние и власть внутри украинских войск, — подчеркнул аналитик.

Храмчихин прокомментировал и ход протестов на Украине против увольнения бывшего министра обороны Михаила Федорова. По его мнению, добиться его возвращения на прежний пост митингующим не удастся.

Потому что тогда [глава Украины] Владимир Зеленский будет выглядеть не президентом, а совсем несамостоятельным персонажем. Это будет опасно и для него, и для всей системы нынешней украинской власти, — указал специалист.

Ранее украинский журналист Виталий Глагола сообщил, что об отставке Сырского может быть объявлено уже 20 июля. Об этом, по словам репортера, рассказали источники в офисе президента Украины.