Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
20 июля 2026 в 16:10

На Западе раскрыли, что вогнало в полное отчаяние Зеленского

Daily Express: Зеленский в отчаянии обратился к Западу после ударов по Киеву

Подписывайтесь на нас в MAX

Российские удары по Киеву вынудили украинского главу Владимира Зеленского обратиться к западным партнерам и отчаянно просить о срочной поддержке, а критическое положение усугубляется острым дефицитом американских зенитных систем Patriot в рядах ВСУ, считает обозреватель Daily Express Эмили Райт. Журналистка полагает, что украинской стороне катастрофически не хватает этих комплексов ПВО.

Владимир Зеленский обратился с отчаянной просьбой к западным союзникам, — говорится в сообщении.

Ранее народный депутат Верховной рады Максим Бужанский заявил, что Украина не располагает складскими запасами ракет для американских комплексов Patriot, а анонсированные поставки начнутся не раньше чем через несколько лет. Парламентарий воздержался от дополнительных уточнений.

Кроме того, немецкие аналитики отметили, что для организации производства ракет к Patriot на Украине потребуется до двух лет. Как подчеркивают эксперты, несмотря на объявление США о намерении выдать Киеву соответствующую лицензию, одного лишь политического разрешения недостаточно для реального старта выпуска.

Европа
Украина
Киев
Владимир Зеленский
Запад
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Фанат сборной Испании сломал нос болельщице Аргентины после финала ЧМ-2026
«Никакой пощады»: депутат об ответе России на удар ВСУ по Шебекино
Известный сенатор может уйти с поста в сентябре
«Фундамент безопасности страны»: академик РАН о важности вакцинации
Несколько человек пострадали в результате удара дронов по Льгову
«Русская Барби» Таня Тузова назвала Волочкову легендой
Финансист объяснил, как оформить больничный после увольнения
Россиянам ответили, почему не стоит работать при открытом больничном
На Западе раскрыли, что вогнало в полное отчаяние Зеленского
В США рассказали, кто побеждает в противостоянии России и Украины
Россиянам рассказали, какие продукты подешевеют до конца лета
Появились кадры пожара в исторической усадьбе в центре Москвы
Терапевт раскрыла, от каких болезней чаще всего страдают водители летом
Стал известен масштаб природных пожаров во Франции
«Взломать индивида»: рассекречена главная цель НАТО в войне с Россией
В Великобритании официально сменился премьер-министр
«Потомок нациста»: Медведчук раскритиковал военный курс канцлера Мерца
Политолог спрогнозировал дальнейшую судьбу Стармера
В Москве вспыхнуло двухэтажное здание на территории старинной усадьбы
Агроном перечислил лучшие методы спасения урожая от птиц
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки
Общество

Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном
Спорт

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном

Как солить огурцы, когда классика надоела: 6 необычных рецептов
Семья и жизнь

Как солить огурцы, когда классика надоела: 6 необычных рецептов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.