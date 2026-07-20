На Западе раскрыли, что вогнало в полное отчаяние Зеленского

На Западе раскрыли, что вогнало в полное отчаяние Зеленского Daily Express: Зеленский в отчаянии обратился к Западу после ударов по Киеву

Российские удары по Киеву вынудили украинского главу Владимира Зеленского обратиться к западным партнерам и отчаянно просить о срочной поддержке, а критическое положение усугубляется острым дефицитом американских зенитных систем Patriot в рядах ВСУ, считает обозреватель Daily Express Эмили Райт. Журналистка полагает, что украинской стороне катастрофически не хватает этих комплексов ПВО.

Владимир Зеленский обратился с отчаянной просьбой к западным союзникам, — говорится в сообщении.

Ранее народный депутат Верховной рады Максим Бужанский заявил, что Украина не располагает складскими запасами ракет для американских комплексов Patriot, а анонсированные поставки начнутся не раньше чем через несколько лет. Парламентарий воздержался от дополнительных уточнений.

Кроме того, немецкие аналитики отметили, что для организации производства ракет к Patriot на Украине потребуется до двух лет. Как подчеркивают эксперты, несмотря на объявление США о намерении выдать Киеву соответствующую лицензию, одного лишь политического разрешения недостаточно для реального старта выпуска.