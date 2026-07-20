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20 июля 2026 в 12:04

Депутат Рады ответил на вопрос о запасах ракет для ЗРК Patriot на Украине

Депутат Рады Бужанский признал отсутствие запасов ракет для Patriot на Украине

ЗРК Patriot ЗРК Patriot Фото: Shutterstock/FOTODOM
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У Украины отсутствует накопленный резерв снарядов для зенитных комплексов Patriot американского производства, а обещанные поставки начнутся только спустя несколько лет, заявил в эфире YouTube-канала Politeka Online народный депутат Верховной рады Максим Бужанский. Парламентарий не стал раскрывать другие детали.

Ракеты к Patriot будут, но они будут через несколько лет. То есть запаса ракет у нас нет, — сказал он.

Ранее представитель украинской власти проинформировал, что Вашингтон уже запустил процедуру оформления для Киева разрешения на изготовление боеприпасов к комплексам Patriot. Американский оборонный гигант Lockheed Martin, который специализируется на выпуске ракетной продукции, одобрил данный шаг.

Кроме того, немецкие эксперты указали, что Украине понадобится до двух лет, чтобы наладить выпуск собственных ракет для Patriot. Хоть глава США Дональд Трамп на саммите НАТО и анонсировал готовность предоставить Киеву лицензию, одной политической санкции для фактического запуска производства мало.

Европа
Украина
ЗРК Patriot
ракеты
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