«Процесс начали»: на Украине сделали неожиданное заявление по Patriot KI: США начали процесс выдачи Украине лицензий на производство ракет Patriot

Соединенные Штаты уже начали процесс выдачи Киеву лицензии на производство ракет для систем Patriot, сообщает газета Kyiv Independent со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника. Отмечается, что американский оборонный концерн Lockheed Martin, специализирующийся на производстве ракет, поддерживает решение Вашингтона.

США начали процесс предоставления Украине лицензий на производство ракет Patriot <...>, — говорится в статье.

До этого военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что Украина не сможет самостоятельно изготавливать ракеты для ЗРК Patriot. Он отметил, что у Киева практически не осталось ресурсов для высокотехнологичного производства. Эксперт добавил, что единственным возможным вариантом может стать лишь организация сборочных цехов за пределами страны.

Ранее сообщалось, что Украине может потребоваться до двух лет для запуска собственного производства ракет к американским зенитным комплексам Patriot.

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