Раскрыто, почему ключевые игроки ЕС отказались от антироссийских санкций

Руководители ключевых стран Евросоюза не поддержали введение новых антироссийских санкций из-за предстоящих выборов, заявил NEWS.ru эксперт Международного клуба «Валдай» политолог Андрей Кортунов. В то же время, по его словам, они не желают сталкиваться с дополнительными трудностями в области энергетики и торговли.

У каждой страны есть свои причины и основания, чтобы возражать против максималистского пакета санкций, который был предложен Брюсселем. Членам ЕС приходится увеличивать свои бюджеты на оборону под давлением Соединенных Штатов и увеличивать поддержку Киеву, а ведь есть и другие обязательные расходы. На этом фоне продолжать санкционную политику в прежнем режиме становится все более и более трудно. Политические лидеры этих стран приближаются к выборам. Поэтому лишний раз отталкивать от себя избирателей, особенно в нынешней ситуации, им не хотелось бы, — пояснил Кортунов.

Он подчеркнул, что для некоторых стран Евросоюза ключевым приоритетом является сохранение туристического потока из России. В частности, по словам политолога, это актуально для государств Южной Европы.

Ряду членов ЕС очень важно получить исключения в сфере энергетики, чтобы какая-то часть российских углеводородов все-таки поступала в их экономику. Для третьих стран самое большое значение имеют санкции, связанные с торговлей. В частности, Греция — это государство, которое обладает очень значительным танкерным флотом, и ей не хотелось бы, чтобы он оказался без дела. То есть у каждого есть свои причины, и каждый требует своих исключений из общих правил. При этом очевидно, что экономическая ситуация в Евросоюзе оставляет желать лучшего, — заключил Кортунов.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе возникли значительные трудности при согласовании нового пакета санкций против России. Уровень поддержки ограничительных мер внутри объединения значительно снизился, и они не получили одобрения шести стран-членов.