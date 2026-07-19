Новый пакет санкций ЕС против России оказался под угрозой из-за разногласий FT: ряд стран ЕС выступил против антироссийских санкций из-за рисков для бизнеса

Евросоюз испытывает серьезные сложности с согласованием нового пакета санкций против России, передает Financial Times. По данным издания, поддержка новых ограничений внутри объединения заметно ослабла.

Газета пишет, что ряд государств не готов одобрить новые меры, поскольку они способны нанести ущерб национальным компаниям. Греция, Франция, Италия, Германия, Австрия и Португалия требуют исключений из 21-го пакета санкций либо блокируют инициативы Брюсселя, отметили в источнике.

По информации дипломатов, разногласия между странами ЕС достигли беспрецедентного уровня, а переговоры на прошлой неделе не принесли результата. Авторы статьи также отмечают, что Евросоюз достиг предела своих санкционных возможностей.

Ранее глава дипслужбы ЕС Кая Каллас признала, что в рамках 21-го пакета санкций против России пока не удалось согласовать запрет на въезд в ЕС участников СВО, но пообещала продолжить эту работу. По ее словам, их прибытие в Европу якобы представляет риск для безопасности.

До этого Словакия временно остановила выдачу шенгенских виз туристам из России. В июле и августе 2026 года прием документов возможен только на визу для спортивных мероприятий или на национальные визы.