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20 июля 2026 в 17:23

Россия ответила на высылку дипломатов из Италии

Россия в качестве ответа выслала итальянского военного атташе и его сотрудника

Антонио Таяни Антонио Таяни Фото: Alberto Ortega/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Итальянский военный атташе и его сотрудник были высланы из России, сообщил глава МИД Италии Антонио Таяни в социальной сети X. По словам министра, решение Москвы стало ответной мерой на высылку Италией двух российских военных атташе. Таяни уточнил, что действия сторон связаны со взаимными дипломатическими мерами.

Российская Федерация <…> выслала из Москвы итальянского военного атташе и его сотрудника, — написал он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет учитывать полученный опыт при возможном возобновлении диалога со странами Европы. По его словам, этот опыт будет использоваться при выстраивании дальнейших контактов с европейскими государствами.

Между тем итальянская полиция задержала двух бывших сотрудников спецслужб, которых подозревают в сотрудничестве с Россией. При этом уточняется, что у мужчин провели обыски и изъяли электронные устройства. Правоохранители считают, что задержанные могли передавать российской стороне информацию, связанную с вопросами национальной безопасности.

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