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19 июня 2026 в 12:04

Швейцария неожиданно отреагировала на «ухудшение безопасности» в Европе

Швейцария отправит военного атташе в Польшу в 2027 году

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Швейцария в первой половине 2027 года направит военного атташе в Польшу в рамках расширения военно-дипломатического присутствия на фоне ухудшения ситуации с безопасностью в Европе, сообщили в пресс-службе правительства в социальной сети Х. Такое решение было принято в связи с текущей обстановкой на континенте, подчеркнули в Берне.

В связи с ухудшением обстановки в сфере безопасности в Европе Швейцария расширяет свое военно-дипломатическое присутствие. В первой половине 2027 года в Варшаве (Польша) будет постоянно базироваться новый военный атташе, — сказано в сообщении.

Ранее экс-премьер-министр Польши и лидер Партии европейских консерваторов и реформистов в Европарламенте Матеуш Моравецкий заявил, что его страна вновь уступила Украине, согласившись принять президента Владимира Зеленского в Гданьске. По словам политика, в свое время были разработаны планы восстановления Украины, однако нынешнее правительство Дональда Туска фактически уничтожило их.

Кроме того, глава польского государства Кароль Навроцкий выдвинул Зеленскому ультиматум по вопросу о лишении его высшей государственной награды — ордена Белого Орла. Политик намекнул, что может изменить свое решение, если Киев переименует формирование, названное «в честь героев УПА» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).

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атташе
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