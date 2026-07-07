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07 июля 2026 в 15:01

Двух итальянцев задержали за «шпионаж» в пользу России

Двух бывших итальянских силовиков задержали по подозрению в шпионаже в пользу РФ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Итальянская полиция задержала двух бывших сотрудников спецслужб по подозрению в работе на Россию, сообщило издание La Repubblica. По его информации, у мужчин провели обыск и изъяли всю электронику. Правоохранители полагают, что арестованные якобы передавали России информацию, касающуюся вопросов национальной безопасности.

Уточняется, что задержанные работали в Министерстве обороны Италии на протяжении 10 лет. По версии следствия, они поддерживали контакты с одним из сотрудников российского посольства в Риме.

Правоохранители также проводят расследования в отношении еще пяти человек. Их подозревают в политическом или военном шпионаже и раскрытии государственных секретов и информации, распространение которой запрещено.

Ранее ФСБ задержала россиянина, работавшего на украинские спецслужбы. Он следил за транспортом российских военнослужащих и передавал информацию о них в Киев. По версии силовиков, мужчина сам связался с СБУ через мессенджер. Возбуждено уголовное дело о госизмене.

Также появилась информация о планах президента США Дональда Трампа создать единую базу для слежки за шпионами. При этом часть агентов ФБР и ЦРУ выступили против идеи.

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