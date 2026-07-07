Киевский шпион попался на слежке за российскими военнослужащими на Кубани

Киевский шпион попался на слежке за российскими военнослужащими на Кубани ФСБ задержала в Геленджике работавшего на спецслужбы Украины россиянина

Правоохранители задержали в Геленджике гражданина России, который осуществлял сбор и передачу информации украинским спецслужбам, заявили в пресс-службе УФСБ РФ по Краснодарскому краю. По информации ведомства, 27-летний мужчина через мессенджер самостоятельно установил контакт с представителем СБУ.

По указанию куратора россиянин вел наблюдение за автомобилями военнослужащих Вооруженных сил РФ, а также проводил их видеосъемку на одной из парковок в Геленджике. Мужчина дал признательные показания, возбуждено уголовное дело по статье о госизмене.

Ранее силовики задержали в Кабардино-Балкарии восьмерых участников террористической ячейки, которые готовили вооруженные нападения на сотрудников полиции. Злоумышленники присягнули на верность эмиссару международной террористической организации.

До этого стало известно, что российским спецслужбам удалось подключиться к базам данных Главного управления разведки Украины. Они смогли сделать это при помощи телефона одного из администраторов ведомства. Военнослужащий продал доступ к базам за сумму, равную его зарплате в ГУР.